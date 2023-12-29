42-летняя Эшли Робертс из The Pussycat Dolls продемонстрировала идеальный пресс в бикини

Эшли Робертс стала известна благодаря участию в группе The Pussycat Dolls. Когда-то девушка была вокалисткой в составе группы, однако в 2010 году коллектив распался, а его участницы взялись развивать сольную карьеру.

Невероятных профессиональных высот в пении Эшли не добилась, однако по сей день у 42-летней артистки остается преданная армия поклонников, которые следят за её жизнью и творчеством ,— Робертс ведёт свой блог. Рождественские каникулы звезда решила провести на берегу солнечного Майами, откуда, конечно же, делится горячими снимками.

У себя в социальных сетях звезда поделилась фотографией, на которой она позирует среди волн в чёрном бикини. Нельзя не отметить, что Эшли – обладательница идеальной фигуры. Красотка может похвастаться не только осиной талией, но ещё и кубиками пресса.

Судя по кадру, чувствует себя Робертс прекрасно. Жители суровых заснеженных регионов особенно могут позавидовать беззаботным будням Эшли в Майами. Кстати, невероятной славы девушка добилась по большей части в Великобритании – на местном ТВ вышло сразу несколько шоу с её участием, поэтому нет сомнения, что в мрачном Лондоне солнечные репортажи Робертс любят сильнее всего.