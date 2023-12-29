Дуэйн «Скала» Джонсон повторил свой культовый образ из 90-х

Наверняка если не все, то многие помнят легендарный образ Дуэйна «Скалы» Джонсона с чёрной водолазкой. В 90-е каждый поклонник актёра мечтал выглядеть так же стильно, как и он. В этом году звезда Голливуда решил удивить фанатов, примерив на себя ту самую водолазку и джинсы.

Конечно, роскошной шевелюры у Джонсона уже не осталось, однако внести в рождественские каникулы нотки ностальгии ему определённо удалось, по крайней мере с помощью парика. Фотография молодого Дуэйна, на которой он позирует в том самом образе, до сих пор гуляет по Сети. Актёр рассказывал, что на снимке ему всего 22 года.

Как-то актёр признался, что ради снимка специально подложил под свой локоть салфетку – по тем временам такая водолазка стоила немало, а Скала уж очень боялся её испачкать. Поклонники Джонсона особенно обрадовались, когда увидели кумира в любимом образе. В последнее время звезда практически не появляется на публике и редко даёт интервью. По словам актёра, он столкнулся с депрессией, из которой он, судя по всему, стремительно выходит.

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