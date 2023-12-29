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Джеки Чан пригласил поклонников отпраздновать Новый год и спеть вместе с ним

Идея для праздника: Джеки Чан пригласил поклонников отпраздновать Новый год вместе с ним
Джеки Чан
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Новый год уже через несколько дней, а вы всё ещё не определились, как его встретить? Тогда на помощь спешит Джеки Чан! Легендарный актёр собрался провести праздник в компании своих поклонников. Не вживую, конечно, но в прямом эфире.

В своих социальных сетях Чан пригласил всех желающих к себе «в гости». Он пообещал, что эфир начнётся вечером 31 декабря, а ровно в полночь (правда, по китайскому времени) он вместе с подписчиками споёт традиционную песню, название которой дословно переводится как «Потомки дракона».

Особенно воодушевляюще эта новость выглядит на фоне того, что буквально пару дней назад в СМИ стала распространяться информация о том, что актёр якобы в критическом состоянии попал в шанхайскую больницу. Никаких подробностей произошедшего никто так и не написал, и пугающие новости стали оперативно удаляться.

Представители Джеки Чана никаких заявлений по этому поводу не делали. Остаётся надеяться, что все эти новости – лишь неудачный фейк, а актёр здоров и чувствует себя превосходно.

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