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74-летняя Вера Вонг поразила невероятной молодостью на фото

Не отличить от дочерей: 74-летняя Вера Вонг поразила невероятной молодостью на фото
Вера Вонг с дочерями
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Глядя на снимки дизайнера Веры Вонг, просто невозможно поверить, что ей 74 года. Даже позируя рядом со своими двумя дочерями, она выглядит максимум на 50 лет. В честь Рождества Вонг поделилась свежими кадрами с наследницами. Сесилии в этом году исполнилось 33 года, а Жозефине – 30 лет. Все три красотки выглядят, как сестры-близнецы, а совместные образы добавляют им ещё больше сходства.

Для праздничного ужина дизайнер выбрала длинное платье от собственного бренда, выполненное из ткани с эффектом «металлик». Сёстры же надели роскошные платья в пол, усыпанные пайетками, и добавили рождественские шапочки – ну чем не очаровательные снегурочки!

Поклонники Веры в очередной раз поразились, что даже в 74 года можно выглядеть настолько ослепительно. Дизайнер доказывает, что возраст – это лишь цифра, которая чаще всего сидит у нас в голове. Кстати, рассказывая о том, как она поддерживает фигуру и красоту, Вонг призналась, что соблюдает «фастфудную» диету. По словам модельера, она регулярно ест бургеры и картошку фри.

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