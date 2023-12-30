Не отличить от дочерей: 74-летняя Вера Вонг поразила невероятной молодостью на фото

Глядя на снимки дизайнера Веры Вонг, просто невозможно поверить, что ей 74 года. Даже позируя рядом со своими двумя дочерями, она выглядит максимум на 50 лет. В честь Рождества Вонг поделилась свежими кадрами с наследницами. Сесилии в этом году исполнилось 33 года, а Жозефине – 30 лет. Все три красотки выглядят, как сестры-близнецы, а совместные образы добавляют им ещё больше сходства.

Для праздничного ужина дизайнер выбрала длинное платье от собственного бренда, выполненное из ткани с эффектом «металлик». Сёстры же надели роскошные платья в пол, усыпанные пайетками, и добавили рождественские шапочки – ну чем не очаровательные снегурочки!

Поклонники Веры в очередной раз поразились, что даже в 74 года можно выглядеть настолько ослепительно. Дизайнер доказывает, что возраст – это лишь цифра, которая чаще всего сидит у нас в голове. Кстати, рассказывая о том, как она поддерживает фигуру и красоту, Вонг призналась, что соблюдает «фастфудную» диету. По словам модельера, она регулярно ест бургеры и картошку фри.

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