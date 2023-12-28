В ГУМе прошёл благотворительный бранч фонда «Дополнительное время» для ветеранов спорта

Под Новый год обязательно должны происходить чудеса. В этот раз волшебство случилось в жизни более 60 легендарных ветеранов спорта. Фонд «Дополнительное время» организовал благотворительный бранч для тех, кто десятилетия назад приносил в копилку своей страны десятки медалей.

Мероприятие прошло в поп-арт пространстве ГУМа «Динамо», а участие в нём приняли представители сразу семи видов спорта. В канун Нового года вместе собрались именитые баскетболисты, пловцы, боксёры, регбисты, теннисисты, фигуристы и чемпионы по прыжкам в воду.

Благотворительный бранч фонда «Дополнительное время» Фото: Фонд «Дополнительное время»

Этот бранч — не просто развлечение для наших гостей, это возможность познакомиться с фондом «Дополнительное время», задать вопросы, узнать, как к нам обратиться, а ещё загадать своё заветное желание, которое мы постараемся исполнить. Сделать это удалось в рамках нашей новогодней акции «Ёлка желаний», — рассказала глава фонда Олеся Серёгина.

Благотворительный бранч фонда «Дополнительное время» Фото: Фонд «Дополнительное время»

Это первое подобное мероприятие, проведённое фондом «Дополнительное время». Главную цель, которую ставят перед собой его организаторы – это дать возможность спортсменам старшего поколения активно и счастливо продолжить жизнь после завершения карьеры.