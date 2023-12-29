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Четыре симптома сердечно-сосудистых заболеваний можно ошибочно принять за грипп

Четыре симптома сердечно-сосудистых заболеваний можно ошибочно принять за грипп
Четыре симптома сердечно-сосудистых заболеваний
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Многим людям известны некоторые распространённые признаки сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых боль в груди и одышка. Однако есть и другие характерные признаки, которые можно ошибочно принять за грипп, пишет Британский кардиологический фонд.

Усталость. Во время гриппа и простуды человек ощущает усталость, слабость, но этот симптом также может указывать на сердечную недостаточность.

Тошнота. Она может быть признаком ишемической болезни сердца и чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

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Высокая температура. Лихорадка часто является явным признаком гриппа. Но она также может быть ранним признаком сердечной недостаточности или воспаления сердечной мышцы.

Потоотделение. В пот может бросать во время гриппа. Если же это сопровождается болями в груди или одышкой, то нужно вызвать скорую помощь.

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