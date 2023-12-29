Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пять преимуществ для здоровья: вот почему свёклу следует есть чаще

Свёкла является настоящей витаминной бомбой. Эксперты рассказали, какие преимущества даёт употребление этого плода для здоровья.

В свёкле содержится мало калорий (около 41 ккал на 100 граммов) и много питательных веществ. Среди них: кальций, фосфор, калий, магний, железо, цинк, фолиевая кислота, витамины В1, В2, В6, С.

На что способна свёкла:

содержит пигмент бетанин, который поддерживает сердечно-сосудистую систему: может предотвратить сердечные заболевания и снизить высокое артериальное давление. Бетанин также оказывает антиоксидантное действие;

плод богат нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, в том числе в мозге, что приводит к улучшению работы мозга;

нитраты в свёкле повышают выносливость. Это можно заменить при выполнении кардиотренировки;

пигмент бетанин также улучшает функцию печени, снижает накопление жира в органе и уровень холестерина;

содержит клетчатку, которая положительно влияет на пищеварение. Всего один стакан свекольного сока предотвращает запоры и снижает риск развития геморроя.