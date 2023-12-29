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Пять преимуществ для здоровья: вот почему свёклу следует есть чаще

Пять преимуществ для здоровья: вот почему свёклу следует есть чаще
Почему свёклу следует есть чаще
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Свёкла является настоящей витаминной бомбой. Эксперты рассказали, какие преимущества даёт употребление этого плода для здоровья.

В свёкле содержится мало калорий (около 41 ккал на 100 граммов) и много питательных веществ. Среди них: кальций, фосфор, калий, магний, железо, цинк, фолиевая кислота, витамины В1, В2, В6, С.

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На что способна свёкла:

  • содержит пигмент бетанин, который поддерживает сердечно-сосудистую систему: может предотвратить сердечные заболевания и снизить высокое артериальное давление. Бетанин также оказывает антиоксидантное действие;
  • плод богат нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, в том числе в мозге, что приводит к улучшению работы мозга;
  • нитраты в свёкле повышают выносливость. Это можно заменить при выполнении кардиотренировки;
  • пигмент бетанин также улучшает функцию печени, снижает накопление жира в органе и уровень холестерина;
  • содержит клетчатку, которая положительно влияет на пищеварение. Всего один стакан свекольного сока предотвращает запоры и снижает риск развития геморроя.
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