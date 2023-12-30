Похититель Рождества на поле: Бекхэм-младший пришёл на разминку в бутсах в виде лап Гринча

Рождество считается одним из любимых праздников людей по всему миру. 25 декабря традиционно его отмечают католики. Многие знаменитости с особым трепетом относятся к этому дню и стараются привнести его атмосферу даже в свои будничные занятия.

Так в этом году поступил полузащитник команды по американскому футболу «Балтимор Рэйвенс» Оделл Бекхэм-младший. На днях он вышел на разминку перед предстоящей игрой в забавных бутсах, выполненных в виде лап Гринча, который, как известно, постоянно порывается украсть Рождество.

Оделл Бекхэм-младший Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Более того, одними башмаками Бекхэм-младший не ограничился. Он нарядился в толстовку с изображениями героев легендарных праздничных фильмов – «Один дома» и «Рождественская история».

Забавно, что на голову футболист не надел красную шапочку Санты, а всего лишь примерил белые пушистые наушники. В любом случае стоит отдать Оделлу должное – праздничным настроением он однозначно обеспечил и команды, и всех присутствующих на стадионе болельщиков.

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