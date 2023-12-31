56-летняя Памела Андерсон показала, как выглядит без макияжа

Памела Андерсон всегда была одной из самых ярких красоток Голливуда, а её фирменные дымчатые смоки пытались повторить женщины по всему миру. Однако в 2019 году Андерсон полностью отказалась от макияжа. Звезда рассказала, что пошла на такой шаг после того, как её любимый визажист Алексис Фогель скончалась от рака. Без своей любимой помощницы Андерсон краситься категорически отказывается.

В полностью натуральном образе Памела снимается и для крупных брендов. В этом году звезде «Спасателей Малибу» исполнилось 56 лет, и недавно она снялась в новом рекламном ролике, на котором, как обычно, предстала без косметики. У себя на странице в социальных сетях Андерсон поделилась кадрами со съёмки для бренда, производящего средство для стирки.

Фото: из личного архива Памелы Андерсон

Памела уже много лет является экоактивисткой и активно защищает права животных, поэтому в таком образе она смотрится очень гармонично.