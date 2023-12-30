Красавица-дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в полупрозрачном платье без белья

Сейчас в семье Брюса Уиллиса непростой период. Не секрет, что уже несколько лет актёр борется с тяжелым заболеванием, которое каждый день отнимает у него частичку памяти. Известно, что не так давно Уиллис перестал узнавать свою бывшую супругу Деми Мур – супруги прожили вместе почти 13 лет и стали родителями троих дочерей.

Старшей наследнице Уиллиса Скаут 32 года. Несмотря на тяжелую ситуацию с Брюсом, вся его семья старается не унывать. Скаут, например, активно снимается в кино и ведёт социальные сети. Девушка уже успела обзавестись армией поклонников, которые каждый день ждут, что она поделится новостью о том, как себя чувствует её отец.

Периодически Скаут публикует не только милые семейные снимки, но и свои горячие фотографии. На днях красотка поделилась откровенными кадрами, на которых она на морозе позирует в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Фотографии, нельзя не отметить, действительно получились очень живописными. Поклонники в очередной раз отметили, насколько Скаут похожа на свою маму Деми. Девушка действительно взяла от Мур самое лучшее и с годами стала такой же красавицей.