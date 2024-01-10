Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке со своей культовой причёской из 90-х

«Золотой глобус» — одно из главных событий мира кино. На днях в США прошла очередная церемония награждения, на которой присутствовали десятки знаменитостей. Некоторые из звёзд порядком удивили поклонников своим внешним видом, причём далеко не всем понадобилось надевать откровенное платье, чтобы приковать к себе все взгляды.

Одной из главных красавиц вечера стала Дженнифер Энистон, которая появилась на ковровой дорожке с культовой причёской Рэйчел из сериала «Друзья». В 1994 году эта стрижка буквально охватила поклонников по всему миру и стала трендом номер один.

Для «Золотого глобуса» Энистон выбрала классическое чёрное платье в пол и аккуратные серьги, поэтому именно причёска стала главным украшением звезды. Любопытно, что ещё в 2013 году актриса назвала эту укладку «самой уродливой из всех, которые ей доводилось видеть». Судя по всему, десять лет спустя Дженнифер пересмотрела свои вкусы и определённо не прогадала.