Врач назвал 6 неожиданных признаков сердечной недостаточности

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Доктор Эрик Берг выявил шесть неожиданных симптомов, которые могут возникнуть при сердечной недостаточности.

Повышенное артериальное давление. Слабое сердце приводит к ослаблению потока крови и кислорода.

Таким образом организм компенсирует это, помогая вам увеличить объём кровотока за счёт повышения давления и задержки натрия.

Кашель. Этот симптом может указывать на застойную сердечную недостаточность, когда поток крови идёт не только в лодыжки, но и в лёгкие, вызывая раздражение или кашель.

Признаки деменции. Забывчивость может быть явным признаком проблемы с сердцем. Это связано с тем, что нарушается приток крови к мозгу.

Редкое мочеиспускание. При сердечной недостаточности организм удерживает натрий, что может привести к снижению частоты мочеиспускания. Так тело компенсирует недостаток кровотока и кислорода.

Трудности с дыханием, лёжа на спине. Если человеку трудно дышать в лежачем положении, но ему становится легче, когда он встаёт или садится, то это может указывать на проблемы с сердцем.

Пробуждение от нехватки воздуха. Если вы просыпаетесь каждые один-два часа, пытаясь отдышаться, то это тоже является тревожным сигналом.