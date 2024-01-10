Огромные стейки и овсяная каша: как питается игрок в американский футбол Трэвис Келси

Трэвис Келси всего за несколько месяцев стал одним из самых обсуждаемых игроков в американский футбол. Несомненно, оказаться на пике популярности спортсмену удалось благодаря отношениям с певицей Тейлор Свифт, однако и до знакомства с девушкой Трэвис был успешным игроком команды «Канзас-Сити Чифс».

Как и полагается профессиональному спортсмену, Келси придерживается строгой диеты, чтобы показывать на поле лучшие результаты и отбивать атаки соперников. Шеф-повар Кумар Фергюсон работает с Трэвисом с 2016 года и досконально знает все кулинарные предпочтения звезды.

Кстати, Келси и Фергюсон знакомы с детства, и, по словам шефа, они с Трэвисом часто проводят время на кухне вместе. Повар рассказал, что во время игрового сезона футболист ест три раза в день и в сутки употребляет более 4-х тысяч калорий. Больше всего Келси любит овсянку со свежими фруктами и альфредо из морепродуктов. Кроме того, Фергюсон рассказал, что Трэвис – большой любитель стейков.

Ранее мама спортсмена рассказывала, что хорошим аппетитом он отличался с детства. По словам Донны Келси, во время учебы в старшей школе Трэвис запросто мог съесть целую курицу на ужин, а в холодильнике семьи в обязательном порядке всегда был запас бургеров и стейков.