Жена Фёдора Смолова рассказала, как похудела на 17 кг через два месяца после родов

Всего два месяца назад жена Фёдора Смолова Карина Истомина родила дочку. Девушка ведёт блог, поэтому делится с поклонниками своими успехами в том, как ей удаётся приходить в форму после беременности. Судя по свежим снимкам Карины, она уже прилично сбросила и практически вернулась к своему привычному весу.

Блогерша рассказала, что до беременности стабильно весила 50 килограммов, однако за девять месяцев она поправилась до 73. По словам Карины, уже сейчас её вес составляет 56 килограммов. Девушка сообщила, что пока не старается активно заниматься спортом и правильно питаться, поскольку заботится о здоровье малышки, а секрет её похудения кроется в генетике.

То что я почти вернулась в форму — большая привилегия, которую я ценю. Конституция, генетика, отсутствие алкоголя и систематический спорт, конечно, сказались в положительную сторону, но не стоит забывать, что у меня есть помощь и время на себя. И если у меня стоит выбор между сном и тренировкой, то, конечно, я выберу сон! Если я уставшая, то никуда не иду, — написала Истомина.

Карина отметила, что для любой мамы главной задачей является поддержание собственного ментального комфорта. Лишь благодаря хорошему самочувствию у женщины появляется ресурс не только на уход за малышом, но и на заботу о себе.