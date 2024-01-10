Российский яхтсмен Роман Титов пропал при загадочных обстоятельствах в море

Тревожные новости пришли из Шотландии. По предварительным данным, у берегов страны произошло крушение судна, на котором мог находиться российский яхтсмен-одиночка Роман Титов. Сообщается, что 13 декабря мужчина на яхте «Вперёд» вышел из порта финского города Лапуа, чтобы продолжить своё кругосветное плавание.

Бывший штурман атомной подводной лодки перестал выходить на связь практически сразу после отплытия. На данный момент близкие путешественника ищут возможность связаться с шотландскими властями для уточнения деталей поисковой операции.

Последнее сообщение, которое он мне написал, было о том, что он выходит, и то, что, скорее всего, он будет не на связи. И сообщение это было 13 декабря. Я знал, из какого города он выходит, он выходил из Лапуа, — сообщил сын Титова Егор.

Роман Титов является опытным путешественником. Большую часть жизни он провёл в море и даже служил за Полярным кругом. После возвращения домой мужчина занялся яхтингом, а в 2021 году отправился в одиночное кругосветное путешествие.

Читайте также: 2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений