Новая пандемия или обычная болезнь: профессор рассказала, опасен ли гонконгский грипп

В России распространяется гонконгский грипп, который вызвал смертоносную пандемию в 1960-е годы. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала, нужно ли опасаться этого штамма.

Первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в середине 1968 года в Гонконге. Вспышка этого вида гриппа в 1968 и 1969 годах, по разным оценкам, унесла жизни от 1 до 4 млн человек. Вызвана пандемия была штаммом Н3N2 вируса гриппа А.

Вирус мутировал от Н2N2 (вызвавшего пандемию азиатского гриппа в 1957–1958 годах) в результате антигенного сдвига в ходе генетической мутации: гены нескольких подтипов пересобрались и образовали новый вирус. Так как это был новый вирус, наша иммунная система не имела против него защитных антител, что и привело к пандемии в 1968 году.

По словам Светланы Каневской, сейчас существует вакцина от этого штамма и достаточная иммунная прослойка в обществе, что превратило этот вариант вируса в обычный сезонный грипп.

Смертность от этого штамма гриппа невысокая — всего 0,5%. В группе риска находятся новорождённые и пожилые люди с тяжёлыми соматическими заболеваниями.

Передача инфекции

Вирусы гриппа в основном распространяются воздушно-капельным путём, когда инфицированные люди кашляют, чихают или разговаривают. Инфицированные люди могут заражать других людей за один день до и в течение пяти-семи дней после появления у них симптомов.

Заразность у вирусов гриппа высокая, говорит профессор.

Симптомы

Симптомы штамма гриппа А не отличаются от других разновидностей сезонного гриппа. У здоровых людей с нормально работающей иммунной системой и без тяжёлых хронических заболеваний сезонный грипп обычно проходит самостоятельно — они выздоравливают в течение недели.

Могут появиться следующие симптомы:

высокая температура;

кашель;

боль в горле;

насморк;

боли в мышцах;

усталость;

головная боль;

рвота и диарея (редкие случаи).