Семейный завтрак: Крис Пратт поделился редким фото со всеми своими детьми

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт – счастливый многодетный отец. Актёр воспитывает троих детей – сына Джека и дочерей Лайлу и Элоизу. Крис не так часто делится семейными буднями, однако иногда в его блоге всё же мелькают счастливые кадры с детьми.

На днях Пратт поделился фотографией, на которой все трое его наследников сидят за круглым столом и завтракают. Судя по всему, в этот раз именно отец позаботился о том, чтобы дети остались сытыми. Девочки умудрились даже во время еды о чём-то секретничать, пока их старший брат сосредоточенно погружал ложку в миску с хлопьями.

Дети Криса Пратта Фото: Из личного архива Криса Пратта

Завтрак подан! Я буду голодать до полудня, — написал Пратт.

Актёр уже рассказывал, что периодически практикует голодание. Таким образом он старается поддерживать здоровье пищеварительного тракта, а также спортивную форму. Кстати, именно с помощью интервального голодания Крис готовится к съёмкам. Недавно Пратт рассказал, что во время работы над «Стражами Галактики» он ежедневно выпивал 100 стаканов воды.