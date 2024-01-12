Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Сборная Ганы феерично прилетела на Кубок африканских наций в национальных костюмах: фото

Сборная Ганы устроила фееричное шоу в национальных костюмах перед Кубком африканских наций
Сборная Ганы по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты сборной Ганы показали пример того, как нужно прилетать на международные соревнования. 13 января в Кот-д’Ивуаре начинается Кубок африканских наций, на который уже начали прибывать первые команды. Спортсмены из Ганы прямо в аэропорту устроили красочное шоу, выйдя из самолёта в пёстрых национальных костюмах.

Традиционные наряды страны шьются из батика или материала под названием кенте. Обязательное условие – максимально яркие цвета и этнические узоры, которые передают всю самобытность и уникальность народа Ганы.

Свой первый матч в рамках Кубка африканских наций сборная Ганы проведёт 14 января с Кабо-Верде. Кроме того, футболистам предстоит выйти на поле с Мозамбиком и Египтом. Матчи чемпионата пройдут на шести стадионах пяти разных городов. В каждой группе будут определены две сильнейшие команды. Финал Кубка запланирован на 11 февраля.

Читайте также:
Кто из футболистов РПЛ выступит на Кубке Африки и Кубке Азии
Кто из футболистов РПЛ выступит на Кубке Африки и Кубке Азии
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android