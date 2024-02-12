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Больше вреда, чем пользы: эксперт предупредила об опасности бритья ног

Использование бритвы для избавления от нежелательных волос — обычная косметическая практика. Однако бьюти-эксперт Триш Коултон говорит, что этот метод вреден для здоровья.

Она утверждает, что бритвы содержат больше бактерий, чем любой другой инструмент личной гигиены. Если человек порежется во время бритья, бактерии могут попасть на рану.

Это быстрое решение также не подходит для тех, у кого чувствительная или ослабленная кожа. Вы, по сути, распространяете омертвевшую, разлагающуюся кожу на свои самые уязвимые места, а если у вас уже есть порез или вы порезались во время бритья, это может вызвать воспаление и кожные инфекции.

Во время бритья Триш Коултон советует использовать пену, а не мыло.

Это поможет смазать лезвие и кожу и свести к минимуму риск появления сыпи при бритье.