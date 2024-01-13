Быстрое решение: 8 простых домашних средств облегчают симптомы изжоги

У каждого человека время от времени бывает изжога. Эксперты рассказали, какие домашние средства могут быстро облегчить неприятные симптомы.

Изжога возникает, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод и раздражает слизистые оболочки. Это происходит, например, при переедании или от большого количества кислоты определённой пищи. Также причинами изжоги могут быть беременность, стресс, гормональные колебания, избыточный вес, нездоровое питание.

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Есть несколько домашних средств, которые очень эффективны против неприятных симптомов. Среди них:

травяной чай;

пищевая сода (одна столовая ложка на стакан воды);

картофельный сок (через соковыжималку);

горстка миндаля;

семена льна;

жевательная резинка;

овсянка;

яблочный уксус (столовая ложка на стакан воды).

Бытует мнение, что молоко является хорошим домашним средством от изжоги, но это миф. Молоко имеет слегка кислый pH, и после его употребления в желудке вырабатывается больше желудочной кислоты, поскольку жир переваривается медленно.