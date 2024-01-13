Не купишь даже за все деньги мира: Джулия Робертс поделилась секретом своей молодости

В отличие от многих коллег по цеху 56-летняя Джулия Роберт предпочитает встречать возраст «натурально». Актриса неоднократно рассказывала, что не является сторонницей косметологии и пластики, а каждую морщинку на своём лице просто обожает. И всё же многие не верят, что без уколов красоты и операций возможно оставаться такой красоткой.

В новом интервью для VOGUE Робертс наконец-то раскрыла свой секрет молодости и лучезарности. Сначала актриса не изменяла своему стилю и на вопрос журналиста о том, как ей удаётся сохранять красоту, отшутилась:

Маринуюсь. Каждую вторую субботу я помещаю голову в банку на 18 часов. Эта процедура творит чудеса, правда, запах стоит кошмарный.

В конце концов Джулия сдалась и призналась, что лучшее средство для ухода за лицом – счастливая и беззаботная жизнь. Именно душевное равновесие, которое не купишь ни за какие деньги, заставляет Робертс светиться.

Ладно, а теперь на полном серьёзе. Хорошая генетика, жизнь, приносящая удовольствие, — поделилась своим рецептом красоты звезда.