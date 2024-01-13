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Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный пресс на первой тренировке после каникул

«Мысленно всё ещё на пляже»: Кендалл Дженнер показала первую тренировку после каникул
Кендалл Дженнер
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Те, кто не успел привести себя в форму к Новому году, делают это после праздников. Модель Кендалл Дженнер, которая провела каникулы на отдыхе у океана, знает это очень хорошо. Первые дни года девушка позволила себе расслабиться и нежилась на белоснежном песке, но вот пришло время навёрстывать упущенное.

Практически сразу после возвращения домой модель отправилась на тренировку в спортзал. Судя по всему, даже ленивый отдых не навредил идеальному прессу Кендалл. В своих соцсетях Дженнер продемонстрировала осиную талию и рассказала, что постепенно вливается в рабочий режим.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: Из личного архива Кендалл Дженнер

Мысленно я всё ещё на пляже, — отметила она.

Кендалл рассказывала, что спорт — неотъемлемая часть её жизни. Тренируется модель практически ежедневно, а если у неё нет возможности пойти в тренажёрный зал, она выполняет простые упражнения самостоятельно. Судя по всему, на отдых у океана, куда Дженнер, кстати, отправилась со своей подругой Хейли Бибер, это правило не распространяется, однако наверняка модель быстро вернётся к привычному режиму.

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