Эксперты рассказали, к чему может привести ношение многоразовых линз

Людям, которые носят контактные линзы, лучше выбирать одноразовые. Как сообщил офтальмолог в Королевской больнице Болтона Джефф Кварц, многоразовые линзы могут быть опасны для глаз.

Он рассказал об исследовании, проведённом в 2022 году врачами офтальмологической больницы Мурфилдс в Лондоне. Они выяснили, что многоразовые контактные линзы (меняющиеся ежемесячно или раз в несколько месяцев) увеличивают вероятность развития акантамебного кератита почти в четыре раза. Это инфекция роговицы, которая может привести к потере зрения.

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Акантамебный кератит развивается из-за воздействия амёбы, которая обитает в водных источниках, в том числе в бассейнах и водопроводной воде. Джефф Кварц призвал использовать для очистки многоразовых линз стерильный физиологический раствор, но никак не воду из-под крана.

Я видел случаи, которые приводили к серьёзным рубцам, слепоте, трансплантации роговицы и даже удалению глаза.