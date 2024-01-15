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Психолог объяснил, почему «голубой понедельник» называют самым грустным днём года

Психолог объяснил, почему «голубой понедельник» называют самым грустным днём года
Голубой понедельник
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«Голубой понедельник» считается самым депрессивными днём в году. Имеет ли это научное обоснование, рассказал психолог.

«Голубой понедельник» наступает в третий понедельник января, и в 2024 году он пришёлся на 15 января. Этот термин родился в 2005 году в результате исследования, проведённого психологом Клиффом Арналлом по заказу британской туристической компании Sky Travel.

Эксперт разработал формулу, включающую такие факторы, как погодные условия, долги, время, прошедшее после Рождества, соблюдение новогодних обещаний и общее ощущение низкой мотивации. Клифф Арналл полагал, что эту формулу можно использовать для прогнозирования того, когда люди с наибольшей вероятностью будут бронировать путёвки в солнечные страны.

Первоначально задуманный как пиар-инициатива, «голубой понедельник» быстро превратился в общенародный термин, который означает самый грустный день в году.

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Самар Маккатчеон — доктор медицинских наук, психиатр из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо — в беседе с Glamour отметил, что «голубой понедельник» — это маркетинговый трюк.

Невозможно создать формулу депрессии, которую можно было бы распространить на всех.

Действительно, в зимние месяцы у людей чаще наблюдается плохое настроение, особенно после продолжительных каникул, но, как отмечает эксперт, это естественная психотическая реакция, и нет конкретного самого грустного дня в году.

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