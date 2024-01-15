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Два симптома могут указывать на наличие в доме огромного количества пылевых клещей

Два симптома могут указывать на наличие в доме огромного количества пылевых клещей
Пылевые клещи
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Пылевые клещи — опасные паразиты, соседствующие с человеком. Их привлекают омертвевшие клетки кожи на постельном белье, они могут появиться в спальнях с высоким уровнем влажности. Эксперты рассказали о двух характерных симптомах, которые указывают на их наличие в доме.

Пылевые клещи не оставляют следов укусов, но продукты их жизнедеятельности могут привести к сухому кашлю и зуду в глазах.

Если вы заметили, что неконтролируемо чешетесь, несмотря на отсутствие следов укусов, скорее всего, вы делите кровать с ордой пылевых клещей. Хотя вы не сможете увидеть этих животных без использования микроскопа, на их присутствие могут указывать сухой кашель по утрам и зуд в глазах.
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Регулярная влажная уборка, стирка постельного белья при температуре 60°C могут защитить от аллергенов.

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