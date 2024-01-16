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Четырёхлетняя девочка из Чехии стала самой юной покорительницей Эвереста за всю историю

Четырёхлетняя девочка из Чехии стала самой юной покорительницей Эвереста за всю историю
Саша и Зара на Эвересте
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Горы, как известно, покоряются только сильнейшим. Теперь в ряды отважных альпинистов входит четырёхлетняя Зара из Чехии, которая стала самым юным покорителем Эвереста. Конечно, до вершины девочка пока не добралась, однако она уже покорила высоту базового лагеря (5364 метра).

В опасное путешествие девочка отправилась вместе со своим отцом и братом Сашей. В общей сложности за всё время Зара и её близкие прошли около 270 километров по Гималаям. Семья юной покорительницы вершин действительно уникальная. Сейчас Зара с родителями и братом живёт в Малайзии, а, по словам девочки, в прошлом году они прошли пешком около 2200 километров по джунглям.

Саша рассказывал, что пробираться сквозь многочисленные лианы и пальмы было куда сложнее, чем покорять Эверест. По мнению мальчика, тропы в Гималаях всё-таки в разы удобнее. Каждая публикация в социальных сетях Зары вызывает одновременно восхищение и шок.

Девочка существенно отличается от своих сверстников, которые играют в песочницах и читают детские книжки. Например, родители закаляют Зару – зачастую малышка принимает ледяную ванну, поэтому не исключено, что через пару лет мы узнаем о том, что эта удивительная девочка покорила вершину Джомолунгмы.

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