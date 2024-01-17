Мгновенное облегчение: этот лайфхак поможет избавиться от стойкой мокроты

Симптомы простуды и гриппа могут сохраняться неделями. Особенно неприятной может стать стойкая мокрота. Доктор Джун Рейес поделилась простым, но эффективным методом, который поможет облегчить состояние и улучшить отхождение слизи.

Вам понадобятся соломинка и стакан воды. Вдыхайте через нос в течение пяти секунд, ощущая, как расширяется живот. После этого задержите дыхание на пять-семь секунд, а затем, используя стакан воды с соломинкой, медленно выдохните через соломинку, создавая пузырьки в воде. Это создаст влажность в горле и поможет разжижить слизь.

Последний шаг — набрать в лёгкие побольше воздуха и резко кашлянуть.

Выдохните с силой, но медленно, непрерывным выдохом, чтобы переместить слизь из меньших дыхательных путей в более крупные.

Упражнение следует повторить три-пять раз, пока слизь полностью не выйдет.