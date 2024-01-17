Актёр Йен Сомерхолдер рассказал о жизни на ферме после выхода на пенсию

Многие актёры и слышать не хотят о пенсии, однако 45-летний Йен Сомерхолдер решил, что настала его очередь отказаться от блеска софитов и мягких ковровых дорожек на премьерах. Звезда «Дневников вампира» рассказал, что больше сниматься в фильмах и сериалах не планирует.

По словам Йена, теперь он всё своё время посвящает супруге и детям и никакие многомиллионные гонорары не могут заменить ему это счастье. Актёр поделился, что продал свой роскошный особняк в звёздном районе Лос-Анджелеса и купил ферму. Там Сомерхолдер занимается разведением домашних животных и садоводством.

Конечно, поклонники актёра переживают, что больше не увидят новые фильмы с его участием. Йен отметил, что полностью отказываться от индустрии он всё же пока не готов. По словам Сомерхолдера, на данный момент он работает в качестве режиссёра над картинами, посвящёнными климатическим изменениям.

Я ушёл из актёрства около четырёх лет назад, чтобы вырастить детей, построить бизнес и выпустить фильмы, — рассказал Йен.