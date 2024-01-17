Невероятно: у этой семилетней девочки пресс круче, чем у большинства спортсменов

На первый взгляд Кинли Хейман из Лос-Анджелеса ничем не отличается от своих сверстников, однако стоит этой малышке оказаться на спортивной площадке, как от удивления округляются глаза даже у бывалых спортсменов.

К своим семи годам Кинли уже успела завоевать титул королевы красоты. Более того, девочка несколько раз в неделю занимается спортом и придерживается диеты, благодаря чему она стала обладательницей шести кубиков пресса, похвастаться которыми может не каждый взрослый.

Кинли Хейман Фото: Из личного архива Кинли Хейман

Участвовать в конкурсах красоты Хейман начала в возрасте двух лет. С того момента она живёт по расписанию и лишь изредка разрешает себе полакомиться чем-нибудь вредным. При этом мама Кинли Энджел уверена, что спортивное телосложение досталось девочке от родителей, поэтому женщина не сильно удивляется прессу дочери.

Энджел рассказала, что малышка регулярно занимается гимнастикой, часто делает упражнения для пресса и иногда вместе с мамой занимается прямо дома. Сама Кинли от такого образа жизни в восторге и не хочет проводить время, как другие дети.

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