Взрывной рост заболеваемости: врачи объяснили большое число больных коклюшем в России

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В России зарегистрирован взрывной рост заболеваемости коклюшем. Врачи объяснили, с чем это связано.

По данным Росстата, за 10 месяцев минувшего года в стране было выявлено 27,8 тысячи случаев заражения коклюшем. Причём только в октябре заболели 7,2 тысячи человек. Отмечается, что за весь 2022 год было зафиксировано только 3,1 тысячи больных.

Врачи связывают рост заболеваемости коклюшем с миграцией, особенно из стран ближнего зарубежья, и нежеланием людей прививаться, пишет «Коммерсантъ».

В Роспотребнадзоре РФ объяснили, что заболеваемость по коклюшу в предыдущие годы была низкой из-за ограничительных мероприятий, введённых в период пандемии.

С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъём заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые четыре-шесть лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц.