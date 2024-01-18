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Как купаться на Крещение в проруби, чтобы не заболеть: советы доктора медицинских наук

Как купаться на Крещение в проруби, чтобы не заболеть: советы доктора медицинских наук
Как купаться на Крещение в проруби
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На этой неделе православные христиане будут отмечать Крещение Господне, и многие верующие в этот праздник будут окунаться в прорубь. Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская перечислила правила, которые помогут не заболеть после таких купаний.

Правила крещенских купаний

  1. При участии в крещенских купаниях одежду нужно снимать постепенно, слой за слоем. Это позволит избежать переохлаждения и обморожения и поможет организму адаптироваться к температуре наружного воздуха. Затем необходимо нанести на тело слой крема.
  2. Перед входом в воду следует тщательно разогреться и надеть обувь или сандалии, чтобы не поскользнуться на льду по пути к проруби.
  3. Не следует погружаться в прорубь более чем на одну минуту. Также лучше не погружать голову в воду — это позволит избежать внезапного сужения сосудов головного мозга.
  4. После купаний не забудьте выпить горячий сладкий чай с травами.
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Что касается противопоказаний, то крещенские купания запрещены беременным, детям и подросткам до 12 лет, больным гипертонической болезнью, сахарным диабетом, а также людям с заболеваниями мочеполовой системы.

Кроме того, врачи по-прежнему советуют не участвовать в этом занятии людям с заболеваниями бронхов и лёгких и сердечно-сосудистой системы.
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