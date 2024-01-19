Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Супермодель Хайди Клум рассказала, что отравилась на вечеринке, посвящённой премии «Эмми»

Хайди Клум рассказала, что отравилась на вечеринке, посвящённой премии «Эмми»
Хайди Клум
Аудио-версия:
Комментарии

Хайди Клум встревожила поклонников новостью о том, что отравилась. Супермодель вышла на связь прямо из постели и рассказала, что целый день не может подняться из-за плохого самочувствия. Клум отметила, что почувствовала себя плохо сразу же после красной дорожки премии «Эмми».

Я весь день пролежала в кровати с пищевым отравлением, — пожаловалась модель в своих соцсетях.
Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Из личного архива Хайди Клум

Хайди предположила, что могла отравиться как раз во время вечеринки, проходившей после официальной церемонии награждения. 50-летняя Клум отметила, что настолько плохо не чувствовала себя давно.

Поклонники Клум, обеспокоенные состоянием модели, пожелали ей скорейшего выздоровления и засыпали лайфхаками, которые могут облегчить состояние звезды. В графике Хайди точно вряд ли есть время на то, чтобы долго лежать в постели, поэтому нет сомнения в том, что совсем скоро красотка поправится.

Читайте также:
Пернатая модель в деле: Ирина Шейк снялась на ферме с курицей в руках
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android