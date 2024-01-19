Хайди Клум рассказала, что отравилась на вечеринке, посвящённой премии «Эмми»

Хайди Клум встревожила поклонников новостью о том, что отравилась. Супермодель вышла на связь прямо из постели и рассказала, что целый день не может подняться из-за плохого самочувствия. Клум отметила, что почувствовала себя плохо сразу же после красной дорожки премии «Эмми».

Я весь день пролежала в кровати с пищевым отравлением, — пожаловалась модель в своих соцсетях.

Хайди Клум Фото: Из личного архива Хайди Клум

Хайди предположила, что могла отравиться как раз во время вечеринки, проходившей после официальной церемонии награждения. 50-летняя Клум отметила, что настолько плохо не чувствовала себя давно.

Поклонники Клум, обеспокоенные состоянием модели, пожелали ей скорейшего выздоровления и засыпали лайфхаками, которые могут облегчить состояние звезды. В графике Хайди точно вряд ли есть время на то, чтобы долго лежать в постели, поэтому нет сомнения в том, что совсем скоро красотка поправится.