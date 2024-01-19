Кейт Миддлтон и король Карл III попали в больницу: принцессе уже провели операцию

Всё внимание поклонников королевской семьи приковано к Кейт Миддлтон и королю Карлу III. Стало известно, что они оба практически одновременно оказались в больнице. Более того, принцессе Уэльской уже провели операцию.

О том, что именно произошло с Кейт, представители британского двора рассказывать не стали. Сообщается лишь, что супруге принца Уильяма сделали плановую операцию на брюшной полости. Предполагается, что теперь Миддлтон появится на публике не раньше весны.

Что же касается Карла III, то он обратился к медикам из-за проблем с предстательной железой. Представители двора заявили, что здоровью короля ничто не угрожает и к своим обязанностям он вернётся в ближайшее время.

Король обратился к врачам из-за увеличения предстательной железы, как делают тысячи других мужчин каждый год. Никаких осложнений у Его Величества нет, на следующей неделе он посетит больницу, где ему проведут все необходимые процедуры, — говорится в заявлении.