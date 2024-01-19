Гастроэнтеролог рассказал, к чему может привести использование смартфона в туалете

Довольно часто люди берут собой телефон в туалет. Однако такая привычка может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, говорит доктор Джозеф Салхаб.

По словам эксперта, телефон увеличивает время, проведённое на унитазе, и, как следствие, повышает риск развития геморроя. Это состояние может привести к кровоточивости и болезненным ощущениям.

Определённо постарайтесь ограничить использование телефона в туалете.

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Джозеф Салхаб посоветовал отложить смартфон и использовать ступеньку для лучшей дефекации — такое положение облегчает прохождение стула. Также эксперт рекомендует людям включать в рацион больше фруктов и овощей, пить достаточное количество воды, чтобы ускорить высвобождение кишечника в туалете.