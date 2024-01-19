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Полина Диброва продемонстрировала ошеломляющий результат похудения после третьих родов

Полина Диброва показала ошеломляющий результат похудения после третьих родов
Полина Диброва
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За последние несколько лет супруга телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, изменилась до неузнаваемости. Девушка проделала колоссальную работу над собой, чтобы добиться фигуры мечты. Полина не скрывает, что её путь к идеальному телу был не таким уж и простым.

Диброва рассказала, что начала худеть в 2016 году. За эти годы она перепробовала все возможные подходы, диеты и тренировки. Полина стремилась вернуть стройную фигуру, счастливой обладательницей которой она была до рождения троих детей.

Неужели это я на фото? Основной путь к форме начался в 2021 году с прихода в мою жизнь постоянных тренировок. Но я в постоянной борьбе с весом с 2016 года, произошёл системный сбой моих настроек. Были подключены массажи, аппаратные процедуры и, конечно, регулярные тренировки. Три раза в неделю в восемь утра я в зале, потому что очень хорошо помню, как было до, — написала Полина в своих соцсетях.

С 2016 года Диброва действительно добилась ошеломительных результатов. Кроме того, в 2022-м она исполнила свою давнюю мечту – сделала подтяжку груди, поэтому сейчас чувствует себя особенно уверенно.

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