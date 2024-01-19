Полина Диброва показала ошеломляющий результат похудения после третьих родов

За последние несколько лет супруга телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, изменилась до неузнаваемости. Девушка проделала колоссальную работу над собой, чтобы добиться фигуры мечты. Полина не скрывает, что её путь к идеальному телу был не таким уж и простым.

Диброва рассказала, что начала худеть в 2016 году. За эти годы она перепробовала все возможные подходы, диеты и тренировки. Полина стремилась вернуть стройную фигуру, счастливой обладательницей которой она была до рождения троих детей.

Неужели это я на фото? Основной путь к форме начался в 2021 году с прихода в мою жизнь постоянных тренировок. Но я в постоянной борьбе с весом с 2016 года, произошёл системный сбой моих настроек. Были подключены массажи, аппаратные процедуры и, конечно, регулярные тренировки. Три раза в неделю в восемь утра я в зале, потому что очень хорошо помню, как было до, — написала Полина в своих соцсетях.

С 2016 года Диброва действительно добилась ошеломительных результатов. Кроме того, в 2022-м она исполнила свою давнюю мечту – сделала подтяжку груди, поэтому сейчас чувствует себя особенно уверенно.