Опасно ли подавлять зевоту? Учёные ответили на популярный вопрос

Все знают, что нельзя подавлять чихание. А как же обстоит дело с зевотой, рассказали учёные.

В среднем зевок длится пять секунд. Эндрю Гэллап, младший профессор психологии, считает, что цель зевания — охладить мозг.

Это меняет частоту и температуру притока крови к мозгу.

По мнению Гэллапа, утреннюю и вечернюю зевоту можно объяснить тем, что в эти периоды температура тела самая высокая. Поэтому он рассматривает зевоту как инструмент, помогающий плавно перейти от бодрствования ко сну и наоборот.

Так вредно ли подавлять зевоту? Как отмечают эксперты, в худшем случае зевота воспринимается другим человеком как незаинтересованность или даже неуважение, поэтому иногда имеет смысл подавить зевок. Между тем с точки зрения здоровья это не опасно.