Эксперты перечислили предупреждающие признаки цирроза печени

Длительное злоупотребление алкоголем может привести к некоторым серьёзным последствиям для здоровья, таким как цирроз печени. Эксперты назвали тревожные признаки этого заболевания.

Цирроз печени означает нарушения в работе органа. Он возникает после длительных лет повреждения печени и впоследствии может привести к её полному отказу.

Симптомы, которые обычно появляются на поздних стадиях цирроза, включают сильный зуд кожи, желтуху, выпадение волос, побелевшие ногти, вздутие живота, тёмную мочу, одышку, дрожание рук, частые кровотечения из носа и кровоточивость дёсен. Если вы заметили повышенную чувствительность к алкоголю или лекарствам, это также может быть признаком повреждения органа.

Есть симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать — нужно как можно скорее обратиться к врачу. Это тёмный или чёрный смолистый стул, периоды спутанности сознания или сонливости, кровавая рвота, одышка и лихорадка с высокой температурой и ознобом.