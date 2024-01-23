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Бруклин Бекхэм высмеял кулинарные способности своей жены Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм высмеял кулинарные способности своей жены Николы Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
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Бруклин Бекхэм уже несколько лет счастлив с Николой Пельтц. Парень не скрывает, что в их паре домашние обязанности распределяются не совсем обычно. За готовку в доме Бекхэма-младшего отвечает он сам, а вот супруга молодого человека к плите практически не подходит.

Ранее парень признавался, что научился готовить и запустил своё кулинарное шоу именно из-за Николы, которая готовить не любит, а вот всяческого рода деликатесы просто обожает. Теперь же Бруклин рассказал, что любовь к кулинарии передалась ему от отца. По словам молодого человека, он с детства видел, как Дэвид колдует на кухне, пока Виктория отдыхает.

Мой папа всегда был единственным в нашем доме, кто постоянно готовит. Мама занимается этим крайне редко, — рассказал Бекхэм.

Кроме того, Бруклин пошутил, что не подпускает жену к кухне, чтобы как минимум спасти свою и её жизни. Сам же парень с большим удовольствием посещает разные кулинарные курсы, а также часами смотрит лекции известных шефов.

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