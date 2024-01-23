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В «Лужниках» пройдёт Зимний день Московского спорта

28 января на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится ежегодный Зимний день Московского спорта. В программе мероприятия – спортивные активности, весёлые старты, зимний забег, мастер-классы, иммерсивное шоу и музыкальный концерт.

Фото: Департамент спорта города Москвы

В воскресенье на территории «Лужников» расположатся тематические зоны, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах – кёрлинге, дриблинге, баскетболе 3х3, волейболе, биатлоне и снежном дартсе. Родители с детьми смогут принять участие в игровой эстафете «Семейные весёлые старты».

Фото: Департамент спорта города Москвы

Традиционной частью мероприятия станет «Зимний забег» на 5 км. Стартово-финишный городок разместится на центральной площади олимпийского комплекса, а маршрут пройдёт по живописной Лужнецкой набережной. Все участники на финише получат памятные медали. Помимо этого, в рамках Зимнего дня состоится уникальный забег на снегоступах по заснеженной территории.

Фото: Департамент спорта города Москвы

В 13:00 российский фигурист Александр Энберт проведёт мастер-класс по фигурному катанию, а вечером гостей ждёт иммерсивное шоу и выступление хедлайнера мероприятия – Вани Дмитриенко.

На протяжении дня для посетителей также будет доступен теплый зимний кинотеатр с мультфильмами, VR-зона и другие активности.

Вход на мероприятие свободный. Для участия в некоторых активностях необходима предварительная регистрация. Начало мероприятия в 10:30.