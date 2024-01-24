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Вы делаете это неправильно: дерматолог назвал лучшее время суток для нанесения дезодоранта

Вы делаете это неправильно: дерматолог назвал лучшее время суток для нанесения дезодоранта
Лучшее время суток для нанесения дезодоранта
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Если вы наносите дезодорант утром перед выходом из дома, то это ошибка. Так считает дерматолог Линдси Зубрицки.

По её словам, дезодорант нужно наносить на ночь. Так он будет работать эффективнее.

В ночное время наши потовые железы менее активны. Следовательно, он более эффективно впитывает антиперспирант.

Вещества дезодоранта впитываются ночью лучше, поскольку температура тела естественным образом снижается, подготавливая организм ко сну из-за увеличения выработки мелатонина. Этот гормон блокирует пот и запах, вырабатываемый потовыми железами.

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Эксперт поясняет, что дезодоранты предназначены для устранения запаха, но не для уменьшения потоотделения. Между тем антиперспиранты содержат ингредиенты на основе алюминия, которые блокируют потовые поры и предотвращают потоотделение.

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