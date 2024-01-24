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Вы делаете это неправильно: дерматолог назвал лучшее время суток для нанесения дезодоранта

Если вы наносите дезодорант утром перед выходом из дома, то это ошибка. Так считает дерматолог Линдси Зубрицки.

По её словам, дезодорант нужно наносить на ночь. Так он будет работать эффективнее.

В ночное время наши потовые железы менее активны. Следовательно, он более эффективно впитывает антиперспирант.

Вещества дезодоранта впитываются ночью лучше, поскольку температура тела естественным образом снижается, подготавливая организм ко сну из-за увеличения выработки мелатонина. Этот гормон блокирует пот и запах, вырабатываемый потовыми железами.

Эксперт поясняет, что дезодоранты предназначены для устранения запаха, но не для уменьшения потоотделения. Между тем антиперспиранты содержат ингредиенты на основе алюминия, которые блокируют потовые поры и предотвращают потоотделение.