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Постоянно испытываете жажду? Это может быть тревожным сигналом организма

Постоянно испытываете жажду? Это может быть тревожным сигналом организма
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Постоянная жажда является тревожным признаком. Анна Эрат, главный врач диагностического центра Хирсланден в Цюрихе, рассказала, на какие заболевания может указывать этот симптом.

В среднем мужчинам и женщинам необходимо от 1,5 до 2 литров воды в день. В зависимости от того, сколько упражнений вы делаете и насколько сильно потеете, иногда это значение может быть значительно больше.

Если выпивать три-четыре литра в день без увеличения физической нагрузки и чрезмерного потоотделения, то это может негативно сказаться на здоровье. Такое потребление жидкости слишком сильно разжижает кровь, и в результате в организме остаётся слишком мало солей, они попросту вымываются.

Есть различные заболевания, которые приводят к усилению чувства жажды, и самый распространённый пример — диабет. Таким образом, организм пытается снизить концентрацию сахара в крови.

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Также повышенное чувство жажды может быть вызвано и другими заболеваниями, дефицитом питательных веществ или даже опухолями. Поэтому врач рекомендует не игнорировать этот симптом.

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