Эффект всего через 4 дня: учёные открыли неожиданное свойство киви

Учёные из Университета Отаго открыли необычное свойство киви. Оказалось, что фрукт всего за четыре дня способен улучшить жизненный тонус и настроение. Результаты исследования опубликованы в Британском журнале питания.

В эксперименте приняли участие 155 взрослых. Они ежедневно принимали добавку витамина С, плацебо или два киви.

Выяснилось, что употребление киви улучшило жизненный тонус и настроение добровольцев всего за четыре дня. Пик такого эффекта пришёлся примерно на 14–16-й день, а затем показатели удерживались на достаточно хорошем уровне. Между тем витамин С незначительно улучшал настроение.

Учёные добавили, что потребление витамина С связано с улучшением настроения, жизненной силы, самочувствия и снижением депрессии. Новая научная работа показала, что лучше получать витамин не из добавок, а через продукты питания.