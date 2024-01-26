Спустя 30 лет после смерти Курта Кобейна обнародован официальный отчёт о вскрытии

Лидер легендарной группы Nirvana рок-музыкант Курт Кобейн ушёл из жизни в 1994 году. С того момента на протяжении 30 лет не прекращалось расследование загадочной смерти звезды. Главной версией случившегося практически сразу назвали самоубийство. Считалось, что Кобейн решил покончить с собой из-за того, что так и не смог побороть наркотическую зависимость.

Частный детектив Том Грант все эти годы вёл собственное расследование. О том, как движется дело, он рассказывает на собственном сайте. На днях Грант обнародовал, по его утверждению, подлинное заключение о смерти музыканта. Детектив не уточнил, каким образом получил доступ к документу, который, согласно законодательству штата Вашингтон, может быть доступен только членам семьи погибшего.

В заключении говорится, что Кобейн скончался в результате передозировки смесью психотропных веществ, среди которых был в том числе героин и следы транквилизаторов. Если документ настоящий, то он подтверждает официальную версию о том, что Кобейн действительно покончил с собой. Кроме того, перед смертью музыкант оставил записку, в которой признался, что уже не получает удовольствия от жизни и творчества.

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