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Киану Ривза заметили на костылях в перерывах между съёмками нового фильма

На костылях и с перевязкой: Киану Ривза заметили с травмой во время съёмок нового фильма
Киану Ривз
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Работа над новым фильмом «Удача» с Киану Ривзом сейчас находится в самом разгаре. Папарацци уже неоднократно ловили актёров в образах их героев, а поклонники с нетерпением ждут, когда смогут вновь увидеть любимого артиста на большом экране.

Новые подробности съёмочного процесса заставили фанатов Ривза серьёзно поволноваться. Дело в том, что звезду «Джона Уика» заметили в перерыве между дублями на костылях и со льдом, приложенным к ноге. Пока неясно, получил ли 59-летний актёр травму или же это часть его образа в новом фильме.

Пока ни съёмочная группа, ни сам Ривз никак не прокомментировали случившееся. Планируется, что «Удача» выйдет в прокат в 2025 году. Изначально ожидалось, что работа над фильмом начнётся весной 2023 года, однако забастовка Гильдии сценаристов Америки этому помешала. Продюсеры рассчитывают, что в первую очередь благодаря звёздному касту проект получит ошеломительный успех.

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