Фанаты Тейлор Свифт помогли собрать $ 260 тыс. фонду футболиста, помогающему кошкам

Не зря Тейлор Свифт называют одной из самых добрых и милых певиц, ведь даже её фан-база из раза в раз отличается неожиданными, но трогательными поступками. В этот раз поклонники Тейлор помогли благотворительной организации игрока в американский футбол Тайлера Басса собрать более $ 260 тыс. (более 2,3 млн рублей).

Ежегодно фонд «Десять жизней» спасает жизни около трёх тысяч бездомных или брошенных кошек, занимаясь их лечением и поиском дома. Свифт и её поклонники решили поддержать организацию Басса после того, как спортсмен пропустил мяч во время игры с «Канзас-Сити Чифс». Из-за этого раздосадованные болельщики его команды «Биллс» стали посылать угрозы в адрес спортсмена.

Тейлор, которая присутствовала на игре и болела за «Канзас-Сити Чифс», не могла остаться в стороне. Девушка надеется, что таким образом получится хотя бы немного поддержать Тайлера. Хотя Свифт болеет именно за «Чифс», за которую играет её возлюбленный Трэвис Келси, она всегда помнит, что нет ничего выше человечности и понимания.

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