Брэда Питта подозревают в подтяжке лица: мнение известного пластического хирурга

На днях в Сети появились новости о том, что 60-летний Брэд Питт и его возлюбленная Инес Де Рамон планируют стать родителями. Вместе с этим поклонники актёра отметили, что рядом с Инес, которая младше на 29 лет, он значительно похорошел и даже помолодел. Известный пластический хирург из Великобритании Джонни Беттеридж предположил, что Брэд сделал подтяжку лица.

Специалист рассказал, что детально изучил фотографии Питта, сделанные в 2020 и 2023 году. Хирург отметил, что у звезды Голливуда появился характерный шрам около уха, который вполне может свидетельствовать о том, что состоялось какое-то оперативное вмешательство.

Врач отметил, что в 2023 году у Брэда пропали естественные признаки старения. Например, на свежих снимках Питта уже не получится разглядеть глубокие морщины, отсутствие объёма в области глаз, а также обвисшую кожу в нижней части лица. В среднем стоимость операции по круговой подтяжке лица составляет около $ 130 тысяч (по нынешнему курсу это почти 12 миллионов рублей).

Беттеридж подчеркнул, что если операция и была проведена, то хирург выполнил её блестяще. Питт выглядит гораздо моложе своих лет, однако при этом его внешность не претерпела каких-либо колоссальных изменений.