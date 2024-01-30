Здоровье — лучший подарок: Опра Уинфри отпраздновала 70-летие пробежкой по пляжу

29 января одной из самых популярных телеведущих мира Опре Уинфри исполнилось 70 лет. За последний год она сильно изменилась и похорошела. Уинфри сбросила почти 20 килограммов, а сейчас продолжает поддерживать вес, поэтому даже свой день рождения она провела активно.

У себя в социальных сетях ведущая поделилась кадрами с пробежки по пляжу. Уинфри призналась, что единственное желание, которое она загадала в этот день – крепкое здоровье. Ведущая отметила, что в последнее время чувствует себя гораздо лучше благодаря спорту и правильному питанию.

Опра Уинфри Фото: Социальные сети Опры Уинфри

После операции на колене я стала ходить в походы и каждую неделю ставила перед собой новые цели на дистанции. В итоге я могу проходить до 16 километров в день. Я чувствую себя сильной, подтянутой и более живой, чем когда-либо за последние годы, — делилась Уинфри.

Опра рассказывала, что спустя многие годы поисков идеального подхода к собственному телу она наконец-то может сказать, что нашла правильный ключ. Путь ведущей к стройности начался ещё в 2021 году. С того момента она перепробовала всевозможные диеты, программы похудения и даже препараты для снижения веса.