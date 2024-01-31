Виктория Бекхэм — о своём возрасте: как только мне исполнится 50, я сойду с ума

В мае 2024 года Дэвид и Виктория Бекхэм отметят 25-летие со дня своей свадьбы. Бывший футболист и дизайнер за эти годы построили целую империю, а также стали родителями четверых детей. В апреле Виктории исполнится 50 лет. К своему возрасту она относится философски, но из-за предстоящего юбилея сильно нервничает.

«Перчинка» старше мужа на год. Казалось бы, не такая существенная разница. Вот только сама Виктория считает, что, как только перешагнёт эту черту, в её семье всё поменяется. Близкие к паре источники уверяют, что Бекхэм уже паникует из-за предстоящего дня рождения.

Она склоняется к тому, чтобы устроить грандиозную вечеринку, но сильно переживает, что будет выглядеть нелепо. Последнее, чего хочет Виктория, – это чувствовать осуждение в свой день рождения, — рассказал источник журналистам.

Виктория даже шутила о том, что, как только ей исполнится 50, она в буквальном смысле сойдёт с ума. Сейчас все мысли дизайнера целиком и полностью обращены к её дню рождения. В попытках избежать тревоги она старается не сидеть дома и как можно чаще выбираться куда-нибудь вечером вместе с любимым.