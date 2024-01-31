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Как 31-летняя Селена Гомес выглядит без макияжа и фильтров

Волчанка не приговор: 31-летняя Селена Гомес показала себя без фильтров и макияжа
Селена Гомес
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Селена Гомес всегда относилась к тем знаменитостям, которые не боятся показать себя такими, какие они есть на самом деле. Уже несколько лет певица и актриса борется с серьёзным заболеванием – волчанкой, которая сильно влияет на её внешность.

Недоброжелатели часто критикуют 31-летнюю Селену, указывая на то, что она набрала вес и больше не выглядит как, например, 10 лет назад. Недавно Гомес ответила своим хейтерам и подчеркнула, что принимает и любит себя любой.

Теперь же звезда пошла ещё дальше. У себя в блоге она опубликовала фотографии, на которых показала, как выглядит без косметики и фильтров. Поклонники Гомес отметили, что в последнее время она будто светится от счастья. Многие связывают это с тем, что Селена наконец-то нашла своё счастье рядом с продюсером Денни Бланко.

Как бы то ни было, выглядит певица действительно потрясающе. Ранее из-за многочисленных нападок со стороны хейтеров Гомес даже на какое-то время отказывалась от использования социальных сетей.

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