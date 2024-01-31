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Русские пользователи Сети оккупировали комментарии под новым постом Джейсона Стэйтема

По пацанским понятиям: русские фанаты оккупировали страницу Джейсона Стэйтема
Джейсон Стэйтем
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Джейсон Стэйтем уже давно стал в корне своим парнем для русских фанатов. Стоит только звезде Голливуда опубликовать новый снимок, как под ним тут же появляются тысячи комментариев на русском языке. Причём недавно актёр просёк фишку и даже подыграл поклонникам, выложив фото с «пацанской цитатой».

На днях Стэйтем поделился новой фотосессией и вновь привлёк в свой аккаунт русских. Читать «мудрые» высказываниями под постами Джейсона, откровенно говоря, одно удовольствие. Кажется, что в этот момент на страничке Стэйтема собирается вся мощь русского комьюнити.

В этот раз актёр порадовал брутальными кадрами со съёмок фильма «Пчеловод», который вышел в прокат 12 января. Джейсон поблагодарил поклонников за то, что вторую неделю подряд картина держится на первом месте по кассовым сборам в мире.

Поклонники тут же ринулись шутить в комментариях:

Хочу напомнить, что Джейсон Стэтхем — великий русский писатель, который написал тысячи цитат для пабликов, вырастил настоящих пацанов и научил быть настоящими. Помним его вклад и не забудем.
Зачем бросать сигареты, если они не бросали тебя, когда было плохо?
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